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    Конте – после поражения от «Бернли»: «Тоттенхэм» очень доволен моей работой»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заверил, что его работа устраивает руководство. На этой неделе лондонцы уступили аутсайдеру «Бернли» (0:1).

    «Клуб очень доволен моей работой и тем, что мы делаем с моим персоналом.

    Проблема в том, что я перфекционист. Я человек, который хочет быстро прийти к результату», – сказал Конте.

    • Итальянец принял клуб осенью.
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 8-м.
    • Завтра, 26 февраля, лондонцы в 27-м туре примут «Лидс».

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    Источник: Football London

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    25.02.2022 23:57
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