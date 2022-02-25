Конте – после поражения от «Бернли»: «Тоттенхэм» очень доволен моей работой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заверил, что его работа устраивает руководство. На этой неделе лондонцы уступили аутсайдеру «Бернли» (0:1).

«Клуб очень доволен моей работой и тем, что мы делаем с моим персоналом.

Проблема в том, что я перфекционист. Я человек, который хочет быстро прийти к результату», – сказал Конте.

Итальянец принял клуб осенью.

«Тоттенхэм» идет в АПЛ 8-м.

Завтра, 26 февраля, лондонцы в 27-м туре примут «Лидс».

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