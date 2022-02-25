Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Удинезе», но остался на первом месте

«Милан» и «Удинезе» в 27-м туре чемпионата Италии сыграли вничью. У хозяев отличился нападающий Рафаэль Леау, который интересен «Манчестер Сити».

Миланцы остались на первом месте. «Удинезе» поднялся на 14-ю строчку.

У гостей весь матч провел бывший защитник ЦСКА Бекао.

Италия. Серия А. 27-й тур

Милан – Удинезе – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Леау, 29; 1:1 – Удогие, 66.

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