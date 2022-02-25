Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Удинезе», но остался на первом месте

    «Милан» и «Удинезе» в 27-м туре чемпионата Италии сыграли вничью. У хозяев отличился нападающий Рафаэль Леау, который интересен «Манчестер Сити».

    Миланцы остались на первом месте. «Удинезе» поднялся на 14-ю строчку.

    У гостей весь матч провел бывший защитник ЦСКА Бекао.

    Италия. Серия А. 27-й тур

    Милан – Удинезе – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Леау, 29; 1:1 – Удогие, 66.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    «Милан» хочет купить Берарди. Он третий в Серии А по системе «гол+пас»

    Златан – о завершении карьеры: «Ибра сам решит, когда заканчивать»

    Серия А. «Милан» сыграл вничью с последней командой чемпионата «Салернитаной»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 22:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru