Ван Дейк повторил рекорд АПЛ по количеству домашних матчей подряд без поражений

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не проигрывает в АПЛ на своем поле 59 матчей подряд. Это повторение рекорда турнира.
Столько же было у Ли Шарпа, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед».
- Нидерландец в АПЛ с 2015 года.
- В «Ливерпуле» ван Дейк с 2018 года.
- Его команда идет в турнире 2-й.
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