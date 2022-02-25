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    Ван Дейк повторил рекорд АПЛ по количеству домашних матчей подряд без поражений

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не проигрывает в АПЛ на своем поле 59 матчей подряд. Это повторение рекорда турнира.

    Столько же было у Ли Шарпа, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед».

    • Нидерландец в АПЛ с 2015 года.
    • В «Ливерпуле» ван Дейк с 2018 года.
    • Его команда идет в турнире 2-й.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2022 19:58
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