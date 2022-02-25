Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Ротенберг – о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о решении УЕФА перенести в другой город финал Лиги чемпионов-2021/22.

    «Это совершенно неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением.

    Спорт всегда только объединяет и сплачивает все народы и страны. Всегда так было и будет», – сказал Ротенберг.

    • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Матч состоится 28 мая.

    Нагельсман: «Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал Лиги чемпионов из России»

    УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian)

    Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 17:59
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      teodogat 6 часов назад

      А почему когда **** в ЮАР притесняли, их команды никуда не включали, почему то тогда спорт был в политике? А если белые люди гибнут под снарядами, то нормально, спорт не должен вмешиваться в политику? P.S. Вот о чем я и говорю: слово "не..р" уже нецензурное стало)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +956

      edw7777 7 часов назад

      Да что вы говорите, г-н Ротенберг?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8895

      САДЫЧОК 8 часов назад

      Какой нах футбол ! Дичь ! Позорище !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10517

      alex1951 9 часов назад

      ,,БОРИС,ТЫ НЕ ПРАВ,,))))
      ....это ты рассказывай своему Дружбану Вовану!
      Устроил всем адекватным россиянам райскую жисть!...Козлина....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Hoahin 9 часов назад

      Борис, неправильно когда твой друг по секции дзюдо делает тебя олигархом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1233

      Vitaga 9 часов назад

      неправильное решение -это становление ротенберга в олигархи. его потолок -охранник в магните и то там воровать начнет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +660

      dragoon000320 9 часов назад

      сидеть тебе теперь вротенберг в россии безвылазно, наслаждайся)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +303

      Storm13 > dragoon000320 9 часов назад

      Их всех вместе путина, чубайса, ротенберга, абрамовича, вексельберга и остальную шваль взять под арест, судить судом народа и отправить на стройки народного хозяйства строить новые заводы и фабрики, пахать земли заросшие бурьяном, занять их другой полезной работой. Чтобы эти мрази осознали, что наступит неотвратимость за все их преступления совершенные в отношении трудового народа России.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10517

      alex1951 > Storm13 6 часов назад

      ....сам то веришь в сказки,похоже....
      ...святой человек.....)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +303

      Storm13 > alex1951 5 часов назад

      "Эта точка зрения не общечеловеческая, а общехолоп­ская.
      Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть револю­ционер.
      Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессозна­тельной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб.
      Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам." В.И.Ленин, 1907 год.
      Сказки не рассказываю, а призываю действовать.
      Выбор сделай сам, кто ты есть в этой жизни.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru