Ротенберг – о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о решении УЕФА перенести в другой город финал Лиги чемпионов-2021/22.

«Это совершенно неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением.

Спорт всегда только объединяет и сплачивает все народы и страны. Всегда так было и будет», – сказал Ротенберг.

Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Матч состоится 28 мая.

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