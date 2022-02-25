Ротенберг – о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»

А почему когда **** в ЮАР притесняли, их команды никуда не включали, почему то тогда спорт был в политике? А если белые люди гибнут под снарядами, то нормально, спорт не должен вмешиваться в политику? P.S. Вот о чем я и говорю: слово "не..р" уже нецензурное стало)
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о решении УЕФА перенести в другой город финал Лиги чемпионов-2021/22.
«Это совершенно неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением.
Спорт всегда только объединяет и сплачивает все народы и страны. Всегда так было и будет», – сказал Ротенберг.
- Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Матч состоится 28 мая.
Нагельсман: «Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал Лиги чемпионов из России»
УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian)
Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола