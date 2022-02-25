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    Эриксен дебютирует за «Брентфорд» в субботнем матче с «Ньюкаслом»

    Полузащитник Кристиан Эриксен готов к официальному дебюту за «Брентфорд».

    Ожидается, что 30-летний футболист появится на поле в матче 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

    • Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
    • Контракт – до конца сезона с опцией продления.
    • Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
    • Матч с «Ньюкаслом» состоится в субботу в 18:00 мск.

    Эриксен отдал два голевых паса в товарищеском матче с «Рейнджерс»

    Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в день своего 30-летия и сделал голевой пас

    Эриксен: «После остановки сердца я стал по-другому смотреть на жизнь»

    Источник: The Athletic

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    25.02.2022 17:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +59353

      portero 6 часов назад

      Ньюкасл их слелает, он им не поможет....

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