Эриксен дебютирует за «Брентфорд» в субботнем матче с «Ньюкаслом»

Ньюкасл их слелает, он им не поможет....
Полузащитник Кристиан Эриксен готов к официальному дебюту за «Брентфорд».
Ожидается, что 30-летний футболист появится на поле в матче 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
- Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
- Контракт – до конца сезона с опцией продления.
- Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
- Матч с «Ньюкаслом» состоится в субботу в 18:00 мск.
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