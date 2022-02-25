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    Деспотович до лета не имеет права разглашать причины ухода из «Рубина» (Metaratings)

    Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович подписал с казанским клубом договор о неразглашении.

    Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2021/22. По его условиям, сербу запрещено разглашать причины ухода из команды.

    • В конце января «Рубин» расторг контракт с форвардом.
    • Он перешел в тульский «Арсенал».

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    Источник: Metaratings

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    25.02.2022 17:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +71

      Игорь Тютюкин 6 часов назад

      Новых голов и новых побед а "Арсенале"!

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      Рейтинг: +11377

      playsh 9 часов назад

      Джордже,не переживай,мы и так знаем,что боров Слуцкер поступил с тобой,как
      скотина.Удачи тебе в Туле.

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