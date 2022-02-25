Деспотович до лета не имеет права разглашать причины ухода из «Рубина» (Metaratings)

Новых голов и новых побед а "Арсенале"!
Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович подписал с казанским клубом договор о неразглашении.
Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2021/22. По его условиям, сербу запрещено разглашать причины ухода из команды.
- В конце января «Рубин» расторг контракт с форвардом.
- Он перешел в тульский «Арсенал».
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