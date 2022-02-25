Малиновский – в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В список попали четыре игрока, чьи клубы вышли в 1/8 финала турнира:
- Руслан Малиновский («Аталанта», два гол в матче с «Олимпиакосом» (3:0).
- Джеймс Тавернье («Рейнджерс», дубль в ворота «Боруссией» Д (2:2).
- Рикарду Орта («Брага», гол и ассист в игре с «Шерифом» (2:0, 3:2 пен.).
- Мехди Тареми («Порту», забитый мяч и голевой пас в матче с «Лацио» (2:2).
Малиновский поблагодарил «Наполи» и «Барсу», чьи игроки вышли на поле с баннером «Stop war»
Малиновский показал майку с надписью «Нет войне на Украине» после дубля в матче с «Олимпиакосом»
Малиновский: «Украину атакуют прямо сейчас. Помолитесь за нашу страну»