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    Малиновский – в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

    УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

    В список попали четыре игрока, чьи клубы вышли в 1/8 финала турнира:

    Малиновский поблагодарил «Наполи» и «Барсу», чьи игроки вышли на поле с баннером «Stop war»

    Малиновский показал майку с надписью «Нет войне на Украине» после дубля в матче с «Олимпиакосом»

    Малиновский: «Украину атакуют прямо сейчас. Помолитесь за нашу страну»

    Источник: сайт УЕФА

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    25.02.2022 10:52
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