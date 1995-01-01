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    На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

    Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА.

    УАФ потребовала исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

    Также они хотят, чтобы в кратчайшие сроки было принято решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023.

    • Сегодня Россия начала спецоперацию в Донбассе.
    • Финал ЛЧ в мае должен принять Санкт-Петербург.
    • Матч за Суперкубок УЕФА в следующем году запланирован в Казани.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

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    Источник: сайт УАФ

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