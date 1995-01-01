На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА.

УАФ потребовала исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Также они хотят, чтобы в кратчайшие сроки было принято решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023.

Сегодня Россия начала спецоперацию в Донбассе.

Финал ЛЧ в мае должен принять Санкт-Петербург.

Матч за Суперкубок УЕФА в следующем году запланирован в Казани.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

У Казани могут отобрать матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

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