Азмун впервые тренировался в общей группе «Байера»

«Байер» сообщил, что новичок команды Сердар Азмун приступил к полноценным тренировкам.
Иранец впервые занимался в общей группе команды.
- В январе Азмун перешел в «Зенит» из «Байера» за 2,5 миллиона евро.
- Он не тренировался из-за травмы.
- 26 февраля леверкузенцы примут «Арминию».
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