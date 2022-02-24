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    Азмун впервые тренировался в общей группе «Байера»

    «Байер» сообщил, что новичок команды Сердар Азмун приступил к полноценным тренировкам.

    Иранец впервые занимался в общей группе команды.

    • В январе Азмун перешел в «Зенит» из «Байера» за 2,5 миллиона евро.
    • Он не тренировался из-за травмы.
    • 26 февраля леверкузенцы примут «Арминию».

    Бундеслига. «Байер» до 84-й минуты вел в счете, но уступил «Майнцу»; Лунев и Азмун не играли

    Широков: «Вагнер Лав на три головы выше Азмуна. Там и скорость, и техника, и координация»

    Сергеев – о сравнениях с Азмуном: «Мы с Алберто понимаем ответственность. Будем полностью отдаваться игре»

    Источник: инстаграм «Байера»

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    24.02.2022 21:42
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