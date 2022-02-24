«По обоюдному согласию». Игра между «Томью» и латвийской РФШ отменена

Товарищеский матч между «Томью» и РФШ (Латвия) не состоится. Такое решение приняли сами клубы.

«По обоюдному согласию сторон было принято решение отменить контрольный матч «Томь» – РФШ. Вместо игры у нашей команды запланировано тренировочное занятие», – написали томичи.

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