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    «По обоюдному согласию». Игра между «Томью» и латвийской РФШ отменена

    Товарищеский матч между «Томью» и РФШ (Латвия) не состоится. Такое решение приняли сами клубы.

    «По обоюдному согласию сторон было принято решение отменить контрольный матч «Томь» – РФШ. Вместо игры у нашей команды запланировано тренировочное занятие», – написали томичи.

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    Источник: твиттер «Томи»

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    24.02.2022 15:47
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