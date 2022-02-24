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    Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник установил клубный антирекорд.

    Он стал первым тренером в истории клуба, который не смог выиграть два стартовых матча в Лиге чемпионов.

    • 8 декабря «МЮ» дома не смог победить «Янг Бойз» (1:1).
    • 23 февраля команда в гостях сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).

    «Манчестер Юнайтед» прекратит сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за операции России в Украине (Daily Star)

    «Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

    Фернандеш побил рекорд Бекхэма, сделав ассисты в шести играх ЛЧ подряд

    Источник: William Hill

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    24.02.2022 11:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1985

      serglider 6 часов назад

      Ну, Янгов они все же прошли... А ничья на поле Атлетико - это хороший результат, а если пройдут испанцев - будет большой плюс в его тренерскую карму!

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      Рейтинг: +14263

      житель СПб 14 часов назад

      Повод порадоваться, что из России он уехал!

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