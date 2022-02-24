Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ

Ну, Янгов они все же прошли... А ничья на поле Атлетико - это хороший результат, а если пройдут испанцев - будет большой плюс в его тренерскую карму!
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник установил клубный антирекорд.
Он стал первым тренером в истории клуба, который не смог выиграть два стартовых матча в Лиге чемпионов.
- 8 декабря «МЮ» дома не смог победить «Янг Бойз» (1:1).
- 23 февраля команда в гостях сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).
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