Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник установил клубный антирекорд.

Он стал первым тренером в истории клуба, который не смог выиграть два стартовых матча в Лиге чемпионов.

8 декабря «МЮ» дома не смог победить «Янг Бойз» (1:1).

23 февраля команда в гостях сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).

«Манчестер Юнайтед» прекратит сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за операции России в Украине (Daily Star)

«Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

Фернандеш побил рекорд Бекхэма, сделав ассисты в шести играх ЛЧ подряд