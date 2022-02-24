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    АПЛ. «Тоттенхэм» минимально уступил аутсайдеру «Бернли»

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    «Бернли» остался в зоне вылета. «Тоттенхэм» занимает восьмую строчку.

    У лондонцев в последних пяти матчах АПЛ четыре поражения.

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    Бернли – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ми, 71.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2022 00:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 13 часов назад

      А ведь была такая красивая победа над Ман Сити 3:2

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