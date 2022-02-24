АПЛ. «Тоттенхэм» минимально уступил аутсайдеру «Бернли»

А ведь была такая красивая победа над Ман Сити 3:2
«Тоттенхэм» в 13-м туре чемпионата Англии проиграл «Бернли». Единственный мяч забил защитник Бен Ми.
«Бернли» остался в зоне вылета. «Тоттенхэм» занимает восьмую строчку.
У лондонцев в последних пяти матчах АПЛ четыре поражения.
Англия. АПЛ. 13-й тур
Бернли – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ми, 71.
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