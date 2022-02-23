В «Химках» подтвердили договоренность с Юраном

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран вернется в «Химки». Об этом сообщил член наблюдательного совета химчан, депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков.

«С Юраном договорились о том, что он возглавляет команду. Возвращается в «Химки». Это его третий приход, в 2020-м году я тоже был инициатором приглашения Сергея Николаевича. Тогда «Химки» дошли до финала кубка России, играли с «Зенитом», чуть не хватило до победы.

Сейчас команда собрана из хороших специалистов, но нам не хватает некого сплочения, эмоций. Сергей Николаевич как раз может своей харизмой полностью этот пробел закрыть. Понятно, времени остаeтся немного до старта второй части РПЛ. Зная Юрана, ему эта задача по силам», – сказал Терюшков.

В Хабаровске Юрана сменит Алексей Поддубский.

«Химки» идут в РПЛ последними.

Сейчас команду возглавляет Игорь Черевченко.

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