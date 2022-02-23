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    Тухель: «Лукаку остался в запасе, потому что выглядел уставшим. Он много играл»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему решил оставить нападающего Ромелу Лукаку в запасе на матч с «Лиллем» в ЛЧ (2:0).

    «Мне показалось, он немного устал. Он выглядел уставшим, нужно иметь в виду, что он много играл», – сказал Тухель.

    • Лукаку забил 10 голов в 28 матчах за «Челси» в этом сезоне.
    • Бельгиец сделал 7 касаний в субботнем матче с «Кристал Пэлас» (1:0) за 90 минут.
    • Это самый низкий показатель в АПЛ за 19 лет.

    Лукаку не думает об уходе из «Челси» (The Guardian)

    Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Интер» (La Gazzetta dello Sport)

    Лукаку остался в запасе «Челси» на матч с «Лиллем» по решению Тухеля (Фабрицио Романо)

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    23.02.2022 00:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +878

      КрымForever 23 февраля, 01:15

      Слабовато Лукаку смотрится в последнее время.

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