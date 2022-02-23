Тухель: «Лукаку остался в запасе, потому что выглядел уставшим. Он много играл»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему решил оставить нападающего Ромелу Лукаку в запасе на матч с «Лиллем» в ЛЧ (2:0).

«Мне показалось, он немного устал. Он выглядел уставшим, нужно иметь в виду, что он много играл», – сказал Тухель.

Лукаку забил 10 голов в 28 матчах за «Челси» в этом сезоне.

Бельгиец сделал 7 касаний в субботнем матче с «Кристал Пэлас» (1:0) за 90 минут.

Это самый низкий показатель в АПЛ за 19 лет.

Лукаку не думает об уходе из «Челси» (The Guardian)

Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Интер» (La Gazzetta dello Sport)

Лукаку остался в запасе «Челси» на матч с «Лиллем» по решению Тухеля (Фабрицио Романо)