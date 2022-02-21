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    Гендиректор «Интера» Маротта: «В ближайшие дни объявим о продлении контракта с Брозовичем»

    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб продлит контракт с полузащитником Марсело Брозовичем.

    «Брозович и «Интер» хотят продолжить сотрудничество. Это факт. В ближайшие дни мы будем готовы объявить о продлении контракта.

    Мы также хотим можно скорее продлить контракты с Самиром Хандановичем и Иваном Перишичем. Каждый день они доказывают свою ценность», – сказал Маротта.

    • Сообщалось, что Брозович продлит контракт с клубом до 2026 года.
    • В этом сезоне Брозович забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Брозович сегодня продлит контракт с «Интером» до 2026 года

    «Барселона» хочет бесплатно подписать Брозовича

    Индзаги: «Брозович продлит контракт с «Интером»

    Источник: Sky Sport Italia

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