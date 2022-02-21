Гендиректор «Интера» Маротта: «В ближайшие дни объявим о продлении контракта с Брозовичем»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб продлит контракт с полузащитником Марсело Брозовичем.
«Брозович и «Интер» хотят продолжить сотрудничество. Это факт. В ближайшие дни мы будем готовы объявить о продлении контракта.
Мы также хотим можно скорее продлить контракты с Самиром Хандановичем и Иваном Перишичем. Каждый день они доказывают свою ценность», – сказал Маротта.
- Сообщалось, что Брозович продлит контракт с клубом до 2026 года.
- В этом сезоне Брозович забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: Sky Sport Italia