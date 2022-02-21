Адвокат Хохлова – о суде с фейсбуком из-за фамилии: «Дело будет рассмотрено на территории РФ»

Анна Варганова, адвокат Дмитрия Хохлова, рассказала о ходе судебного процесса между тренером и фейсбуком (Запрещенная в России экстремистская организация по решению суда от 21 марта 2022 года) по поводу его фамилии.

«Суд вынес определение: он компетентен рассматривать этот вопрос, дав ответчикам время на определение. Следующее заседание назначено на 23 марта.

Дело будет рассмотрено на территории РФ. В июле прошлого года был принят закон, на основании которого все интернет-ресурсы на русском языке считаются работающими в России. Наши суды компетентны рассматривать иски к иностранным интернет-сетям», – рассказала Варганова.