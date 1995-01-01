Адвокат Хохлова – о суде с фейсбуком из-за фамилии: «Дело будет рассмотрено на территории РФ»

Хохлов говорит что Фейсбук блокирует его из за фамилии.Набрал в поиске Фейсбук фамилию Хохлов ---вышло больше ста человек.Ну и в чем блокировка ?
Анна Варганова, адвокат Дмитрия Хохлова, рассказала о ходе судебного процесса между тренером и фейсбуком по поводу его фамилии.
«Суд вынес определение: он компетентен рассматривать этот вопрос, дав ответчикам время на определение. Следующее заседание назначено на 23 марта.
Дело будет рассмотрено на территории РФ. В июле прошлого года был принят закон, на основании которого все интернет-ресурсы на русском языке считаются работающими в России. Наши суды компетентны рассматривать иски к иностранным интернет-сетям», — рассказала Варганова.
- Экс-игрок «Динамо» и «Локомотива» недоволен тем, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.
- В ноябре 2021 года Хохлова уволили из «Ротора».
- С тех пор он остается без работы.
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