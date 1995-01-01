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    Адвокат Хохлова – о суде с фейсбуком из-за фамилии: «Дело будет рассмотрено на территории РФ»

    Анна Варганова, адвокат Дмитрия Хохлова, рассказала о ходе судебного процесса между тренером и фейсбуком по поводу его фамилии.

    «Суд вынес определение: он компетентен рассматривать этот вопрос, дав ответчикам время на определение. Следующее заседание назначено на 23 марта.

    Дело будет рассмотрено на территории РФ. В июле прошлого года был принят закон, на основании которого все интернет-ресурсы на русском языке считаются работающими в России. Наши суды компетентны рассматривать иски к иностранным интернет-сетям», — рассказала Варганова.

    • Экс-игрок «Динамо» и «Локомотива» недоволен тем, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.
    • В ноябре 2021 года Хохлова уволили из «Ротора».
    • С тех пор он остается без работы.

    Хохлов – о суде с фейсбуком: «Буду бороться за свое имя. В Украине считают, что моя фамилия – это враждебное высказывание»

    «Ротор» объявил об отставке Хохлова

    «Ротор» планирует отстранить Хохлова от работы. Его не увольняют из-за неустойки

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1106

      стоп кран 2 часа назад

      Хохлов говорит что Фейсбук блокирует его из за фамилии.Набрал в поиске Фейсбук фамилию Хохлов ---вышло больше ста человек.Ну и в чем блокировка ?

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