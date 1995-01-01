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    Мампасси – об интересе «Зенита», «Спартака» и «Динамо»: «Конкретика была только от «Локо»

    Новичок «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о том, мог ли перейти в другой российский клуб.

    — Писали, что тобой интересовались все российские топ-клубы: «Зенит», «Спартак», «Динамо».

    — Конкретика была только от «Локо».

    • 18-летний украинец Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.
    • Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.
    • Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

    «Локомотив»: «У Мампасси есть российский паспорт. Он не будет считаться легионером в РПЛ»

    «Локо» заявил украинца Мампасси как россиянина. Он говорил, что не занимается получением паспорта

    Мампасси: «Не занимаюсь получением российского паспорта. О сборной даже не думал»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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