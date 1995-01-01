Мампасси – об интересе «Зенита», «Спартака» и «Динамо»: «Конкретика была только от «Локо»

Новичок «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о том, мог ли перейти в другой российский клуб.

— Писали, что тобой интересовались все российские топ-клубы: «Зенит», «Спартак», «Динамо».

— Конкретика была только от «Локо».

18-летний украинец Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.

Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.

Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

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