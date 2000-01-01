Агент Кутепова – о продлении контракта: «Ничего не могу сказать. Это деликатный момент»

Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова, высказался о будущем футболиста в столичном клубе.

«Очень жаль, но ничего не могу сказать по поводу будущего Кутепова. Это довольно деликатный момент. Работа идет, но в каком направлении, я не могу разглашать. Но в клубе сейчас все хорошо. «Спартак» — это вообще невероятный, большой клуб», — сказал Драго.

28-летний Кутепов провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.

Его контракт со «Спартаком» истекает летом.

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