Агент Кутепова – о продлении контракта: «Ничего не могу сказать. Это деликатный момент»

Идите лесом,со своей деликатностью,куда-нибудь в Зенит,аль Сочи!Хоть так Спартаку поможет!
Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова, высказался о будущем футболиста в столичном клубе.
«Очень жаль, но ничего не могу сказать по поводу будущего Кутепова. Это довольно деликатный момент. Работа идет, но в каком направлении, я не могу разглашать. Но в клубе сейчас все хорошо. «Спартак» — это вообще невероятный, большой клуб», — сказал Драго.
- 28-летний Кутепов провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.
- Его контракт со «Спартаком» истекает летом.
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