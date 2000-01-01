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    Агент Кутепова – о продлении контракта: «Ничего не могу сказать. Это деликатный момент»

    Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова, высказался о будущем футболиста в столичном клубе.

    «Очень жаль, но ничего не могу сказать по поводу будущего Кутепова. Это довольно деликатный момент. Работа идет, но в каком направлении, я не могу разглашать. Но в клубе сейчас все хорошо. «Спартак» — это вообще невероятный, большой клуб», — сказал Драго.

    • 28-летний Кутепов провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает летом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +392

      Спартач80 1 час назад

      Идите лесом,со своей деликатностью,куда-нибудь в Зенит,аль Сочи!Хоть так Спартаку поможет!

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      Рейтинг: +31656

      oyabun 3 часа назад

      Конечно, Спартак "невероятный" клуб для агентов и таких футболёров, как Кутепов. Только там лавочникам платят по 3,5 ляма и готовы платить дальше, подписав новый контракт. Всё же хочется надеяться что благоразумие возобладает, и нового контракта с мистером "Привоз" не будет.

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      Рейтинг: +18740

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      Не, ну, а чё, собственно?
      Зарплата 30, ладно, с барского плеча 35 тысяч.
      Рублей.
      В месяц.
      Работа "вешалкой" в музее Спартака: со значком ЗМС и в форме.
      Вполне себе вариант трудоустройства.
      Пусть в музее приработок имеет: автографы за деньги раздаёт и воспоминаниями о ЧМ делится. )))
      Народу повалит в музей - у-у-у-у-у-у....))

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      Рейтинг: +31656

      oyabun > derrik2000 2 часа назад

      ))))))))

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      Рейтинг: +6639

      R_a_i_n > oyabun 1 час назад

      Благоразумие там давно стоит на первом месте. Контракт подписан, откат отстегнут, все довольны!

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