Примера. «Атлетик» разгромил «Реал Сосьедад», забив четыре гола в последней четверти матча

В 25-м туре чемпионата Испании «Атлетик» дома крупно победил «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.
Все голы команда из Бильбао забила с 68-й по 89-ю минуту, не реализовав при этом пенальти в первом тайме.
Испания. Примера. 25-й тур
Атлетик – Реал Сосьедад – 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Вивиан, 68; 2:0 – Сансет, 72; 3:0 – И. Уильямс, 80; 4:0 – Муньяин, 89.
Нереализованный пенальти: Муньяин, 32 – нет.
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