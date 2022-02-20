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    Примера. «Бетис» победил «Мальорку» между матчами с «Зенитом»

    В 25-м туре чемпионата Испании «Бетис» дома обыграл «Мальорку» со счетом 2:1.

    Севильцы набрали три очка в Примере в промежутке между двумя матчами с «Зенитом» в Лиге Европы.

    Благодаря победе «Бетис» закрепился на третьем месте в турнирной таблице и теперь отстает от идущей на второй строчке «Севильи» на пять баллов.

    Испания. Примера. 25-й тур

    Бетис – Мальорка – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Морено, 25; 1:1 – Мурики, 75; 2:1 – Жозе, 83 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.02.2022 22:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13116

      Barmaleushka 51 минуту назад

      С помощью левой "пенки" .

      0
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      Рейтинг: +974

      ZENIT84, 1 час назад

      мальорка на 16 месте и смогла забить бетису и счет минимальный))) есть шанс полюбому у зени)))

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