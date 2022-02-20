Примера. «Бетис» победил «Мальорку» между матчами с «Зенитом»

В 25-м туре чемпионата Испании «Бетис» дома обыграл «Мальорку» со счетом 2:1.

Севильцы набрали три очка в Примере в промежутке между двумя матчами с «Зенитом» в Лиге Европы.

Благодаря победе «Бетис» закрепился на третьем месте в турнирной таблице и теперь отстает от идущей на второй строчке «Севильи» на пять баллов.

Испания. Примера. 25-й тур

Бетис – Мальорка – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Морено, 25; 1:1 – Мурики, 75; 2:1 – Жозе, 83 (с пенальти).

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