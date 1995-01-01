Примера. «Севилья» не смогла победить «Эспаньол», отставание от «Реала» – 6 очков

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1) в гостевом матче 25-го тура Примеры.
«Севилья» занимает второе место в чемпионате (51 очко), отставание от лидирующего «Реала» – шесть очков.
Испания. Примера. 25-й тур
Эспаньол – Севилья – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Мир, 36; 1:1 – Дардер, 50.
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