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    Примера. «Севилья» не смогла победить «Эспаньол», отставание от «Реала» – 6 очков

    «Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1) в гостевом матче 25-го тура Примеры.

    «Севилья» занимает второе место в чемпионате (51 очко), отставание от лидирующего «Реала» – шесть очков.

    Испания. Примера. 25-й тур

    Эспаньол – Севилья – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мир, 36; 1:1 – Дардер, 50.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Мартинес – игрок недели в Лиге Европы; Марсьяль – автор лучшего гола

    Лига Европы. «Севилья», «Аталанта» и «Порту» победили; «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом»

    «Ньюкасл» хочет купить Карлоса летом. В январе «Севилья» не отпустила его за 50 миллионов

    Источник: «Бомбардир»

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