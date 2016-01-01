Серия А. «Фиорентина» победила «Аталанту благодаря голу Пентека. Кокорин и Миранчук пропустили матч

«Фиорентина» в домашнем матче 26-го тура Серии А с минимальным счетом обыграла «Аталанту». Единственный гол на 56-й минуте забил нападающий Кшиштоф Пентек.

Россияне Александр Кокорин и Алексей Миранчук пропустили встречу из-за травм.

Италия. Серия А. 26-й тур

Фиорентина – Аталанта – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пентек, 56.

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