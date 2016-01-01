Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Серия А. «Фиорентина» победила «Аталанту благодаря голу Пентека. Кокорин и Миранчук пропустили матч

    «Фиорентина» в домашнем матче 26-го тура Серии А с минимальным счетом обыграла «Аталанту». Единственный гол на 56-й минуте забил нападающий Кшиштоф Пентек.

    Россияне Александр Кокорин и Алексей Миранчук пропустили встречу из-за травм.

    Италия. Серия А. 26-й тур

    Фиорентина – Аталанта – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Пентек, 56.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Агент Миранчука: «У Алексея все хорошо, набирает форму»

    Американский фонд купил 55% акций «Аталанты» за 400 миллионов

    Миранчук и Кокорин пропустят матч «Фиорентина» – «Аталанта» («СЭ»)

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14645

      Hektor 84 7 минут назад

      На спортсе снова был заголовок Фиорентина Кокошкина против Аталанты Миранчука)))) Хоть на бомбе перестали такой бред писать. Оба уже далеки даже от скамейки запасных

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13113

      Barmaleushka 1 час назад

      А Кокорин обыгран Миранчука в подкидного .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94254

      zigbert 2 часа назад

      Отсутствие Сапаты, Муриэля, Иличича сказалось на игре Аталанты. Матч получился напряженным с небольшим преимуществом Фиорентины. Пентек забил свой мяч. Аталанте даже удалось сравнять счет но судья зафиксировал положение вне игры. Момент конечно на тоненького. Не зря Фергюсон отозвался о системе ВАРа с критикой. Но в целом Фиорентина заслужила эту победу.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94245
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68790
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru