Серия А. «Фиорентина» победила «Аталанту благодаря голу Пентека. Кокорин и Миранчук пропустили матч

На спортсе снова был заголовок Фиорентина Кокошкина против Аталанты Миранчука)))) Хоть на бомбе перестали такой бред писать. Оба уже далеки даже от скамейки запасных
«Фиорентина» в домашнем матче 26-го тура Серии А с минимальным счетом обыграла «Аталанту». Единственный гол на 56-й минуте забил нападающий Кшиштоф Пентек.
Россияне Александр Кокорин и Алексей Миранчук пропустили встречу из-за травм.
Италия. Серия А. 26-й тур
Фиорентина – Аталанта – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Пентек, 56.
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