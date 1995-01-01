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    Игрок «Ньюкасла» Вуд мяукал рядом с Зума в матче с «Вест Хэмом»

    Нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд дразнил и пытался вывести из себя защитника «Вест Хэма» Курта Зума.

    Он мяукал, когда находился рядом с французским футболистом.

    Фанаты «Ньюкасла» освистывали Зума и принесли на матч надувных кошек.

    • Зума издевался над своей кошкой.
    • Видео было опубликовано в интернете.
    • «Вест Хэм» оштрафовал футболиста, рекламные спонсоры разорвали с Куртом контракты.

    Фанаты «Ньюкасла» освистывали Зума и принесли на матч с «Вест Хэмом» надувных кошек

    Мойес: «Зума не сыграл с «Лестером» из-за расстройства пищеварения, что-то не то съел»

    АПЛ. «Вест Хэм» на 91-й минуте вырвал ничью в игре с «Лестером», Влашич вышел на 79-й минуте

    Источник: твиттер Стэна Коллимора

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14634

      Hektor 84 2 часа назад

      Надо было его писдануть как котяру)))

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      Рейтинг: +494

      Riot Zero 3 часа назад

      Е..анат, заняться нечем.

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