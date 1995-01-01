Игрок «Ньюкасла» Вуд мяукал рядом с Зума в матче с «Вест Хэмом»

Нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд дразнил и пытался вывести из себя защитника «Вест Хэма» Курта Зума.

Он мяукал, когда находился рядом с французским футболистом.

Фанаты «Ньюкасла» освистывали Зума и принесли на матч надувных кошек.

Зума издевался над своей кошкой.

Видео было опубликовано в интернете.

«Вест Хэм» оштрафовал футболиста, рекламные спонсоры разорвали с Куртом контракты.

Фанаты «Ньюкасла» освистывали Зума и принесли на матч с «Вест Хэмом» надувных кошек

Мойес: «Зума не сыграл с «Лестером» из-за расстройства пищеварения, что-то не то съел»

АПЛ. «Вест Хэм» на 91-й минуте вырвал ничью в игре с «Лестером», Влашич вышел на 79-й минуте