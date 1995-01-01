Рангник встретился с игроками «МЮ». Роналду сказал, что хочет быть лидером в раздевалке

Вот это новость из желтой прессы ! Заслуживает передовицы в синит-экспрессе или часового разбирательста на газпром тв.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник встретился с ведущими игроками команды. Он хочет улучшить атмосферу в «МЮ».
Немецкий специалист провел индивидуальные беседы с Криштиану Роналду, Бруну Фернандешем, Полем Погба и Маркусом Рэшфордом.
Роналду сказал, что хотел бы быть лидером в раздевалке.
- «МЮ» занимает 4-е место в этом сезоне АПЛ.
- Сегодня команда сыграет с «Лидсом».
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Рангник: «Атмосфера в «МЮ» стала лучше, чем две недели назад»
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