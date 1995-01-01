Рангник встретился с игроками «МЮ». Роналду сказал, что хочет быть лидером в раздевалке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник встретился с ведущими игроками команды. Он хочет улучшить атмосферу в «МЮ».

Немецкий специалист провел индивидуальные беседы с Криштиану Роналду, Бруну Фернандешем, Полем Погба и Маркусом Рэшфордом.

Роналду сказал, что хотел бы быть лидером в раздевалке.

«МЮ» занимает 4-е место в этом сезоне АПЛ.

Сегодня команда сыграет с «Лидсом».

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Фред: «Рангник – топ-тренер»

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