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    Рангник встретился с игроками «МЮ». Роналду сказал, что хочет быть лидером в раздевалке

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник встретился с ведущими игроками команды. Он хочет улучшить атмосферу в «МЮ».

    Немецкий специалист провел индивидуальные беседы с Криштиану Роналду, Бруну Фернандешем, Полем Погба и Маркусом Рэшфордом.

    Роналду сказал, что хотел бы быть лидером в раздевалке.

    • «МЮ» занимает 4-е место в этом сезоне АПЛ.
    • Сегодня команда сыграет с «Лидсом».

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    Фред: «Рангник – топ-тренер»

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12935

      NewLife 32 минуты назад

      Вот это новость из желтой прессы ! Заслуживает передовицы в синит-экспрессе или часового разбирательста на газпром тв.

      1
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      Рейтинг: +13951

      Cleaner 1 час назад

      А игроки ХОТЯТ считать Роналдо лидером? Может они его за умника и выскочку держат?

      0
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      Рейтинг: +47

      Вайвайнах 1 час назад

      Бомбардир вы с ума сошли?это садик или Манчестер Юнайтед?

      1
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