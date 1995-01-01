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    Серия А. «Милан» сыграл вничью с последней командой чемпионата «Салернитаной»

    «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (2:2) на выезде в 26-м туре Серии А.

    Лидер Серии А ушел от поражения в матче с 20-й командой лиги на 77-й минуте благодаря голу Анте Ребича.

    «Милан» оторвался от идущего на втором месте «Интера» на два очка. У команды Симоне Индзаги два матча в запасе.

    Италия. Серия А. 26-й тур

    Салернитана – Милан – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мессьяс, 5; 1:1 – Бонаццоли, 29; 2:1 – Джурич, 72; 2:2 – Ребич, 77.

    Календарь Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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