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    Примера. Гол Суареса помог «Атлетико» разгромить «Осасуну» и опустить «Барселону» на 6-е место

    «Атлетико» обыграл «Осасуну» в гостевом матче 25-го тура Примеры – 3:0. Голы забили Жоау Фелиш, Луис Суарес и Анхель Корреа.

    Мадридский клуб набрал 42 очка и поднялся на четвертое место. «Барселона» опустилась на шестую строчку.

    Испания. Примера. 25-й тур

    Осасуна – Атлетико – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фелиш, 3; 0:2 – Суарес, 59; 0:3 – Корреа, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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