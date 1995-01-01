Четыре российских арбитра не сдали тесты по физподготовке. Их не допустят к работе в РПЛ («СЭ»)

Четыре арбитра не будут допущены к работе на матчах РПЛ в феврале и марте.

По информации «СЭ», это ассистенты Валерий Данченко, Максим Гаврилин и Александр Богданов, а также главный рефери Иван Сиденков.

Они по разным причинам не сдавали или не сдали тесты по физической подготовке.

РПЛ возобновится 26 февраля.

По итогам 18 туров в чемпионате лидирует «Зенит».

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