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    «Бавария» намерена купить Аллера на замену Левандовски. Поляк может уйти в «Реал» или «Челси»

    Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер стал трансферной целью «Баварии».

    В мюнхенском клубе видят в 27-летнем французе замену для Роберта Левандовски.

    Поляк летом может продолжить карьеру в «Реале» или «Челси».

    • В этом сезоне Аллер забил 28 голов и сделал 8 ассистов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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    Аллер оформил хет-трик в игре с «Твенте» и опередил Тиля в гонке бомбардиров Эредивизие

    Милитао, Сане, Аллер и Левандовски – в символической сборной группового этапа ЛЧ по версии WhoScored

    Аллер забил первые 10 голов в Лиге чемпионов за 6 матчей. Это рекорд

    Источник: Goal.com

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