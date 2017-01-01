«Бавария» намерена купить Аллера на замену Левандовски. Поляк может уйти в «Реал» или «Челси»

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер стал трансферной целью «Баварии».
В мюнхенском клубе видят в 27-летнем французе замену для Роберта Левандовски.
Поляк летом может продолжить карьеру в «Реале» или «Челси».
- В этом сезоне Аллер забил 28 голов и сделал 8 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
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