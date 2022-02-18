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    Шик – 2-й игрок сезона топ-5 лиг Европы с 20+ голами

    В эти минуты проходит матч 23-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и «Байером». У гостей забил Патрик Шик.

    Теперь у него в сезоне Бундеслиги 20 голов. Он второй в сезоне топ-5 лиг Европы с 20+ голами (первый – Роберт Левандовски с 27).

    • 26-летний Шик стоит 40 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги у него 20 матчей (в среднем гол за игру).
    • «Байер» идет в Бундеслиге 3-м.

    «Барселоне» предложили купить Шика. Он второй бомбардир Бундеслиги (Mundo Deportivo)

    Нападающий «Байера» Шик – лучший игрок Бундеслиги в декабре

    ФИФА назвала трех номинантов на премию Пушкаша

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2022 23:37
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