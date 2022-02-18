Шик – 2-й игрок сезона топ-5 лиг Европы с 20+ голами

В эти минуты проходит матч 23-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и «Байером». У гостей забил Патрик Шик.
Теперь у него в сезоне Бундеслиги 20 голов. Он второй в сезоне топ-5 лиг Европы с 20+ голами (первый – Роберт Левандовски с 27).
- 26-летний Шик стоит 40 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги у него 20 матчей (в среднем гол за игру).
- «Байер» идет в Бундеслиге 3-м.
«Барселоне» предложили купить Шика. Он второй бомбардир Бундеслиги (Mundo Deportivo)
Нападающий «Байера» Шик – лучший игрок Бундеслиги в декабре