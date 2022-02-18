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    Кавани вернулся к тренировкам

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани вернулся в строй. Он тренируется с командой.

    У уругвайца были проблемы с пахом и ЖКТ, о чем сообщал главный тренер Ральф Рангник.

    • В этом сезоне Кавани забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах за «МЮ».
    • Рыночная стоимость форварда – 4 миллиона евро.
    • Летом он станет свободным агентом.

    34-летний Кавани хочет перейти в испанский клуб

    «Ривер Плейт» планирует летом подписать Кавани

    Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

    Источник: твиттер Stretford Paddock

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    18.02.2022 23:27
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