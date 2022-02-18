Кавани вернулся к тренировкам

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани вернулся в строй. Он тренируется с командой.
У уругвайца были проблемы с пахом и ЖКТ, о чем сообщал главный тренер Ральф Рангник.
- В этом сезоне Кавани забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах за «МЮ».
- Рыночная стоимость форварда – 4 миллиона евро.
- Летом он станет свободным агентом.
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