Кавани вернулся к тренировкам

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани вернулся в строй. Он тренируется с командой.

У уругвайца были проблемы с пахом и ЖКТ, о чем сообщал главный тренер Ральф Рангник.

В этом сезоне Кавани забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах за «МЮ».

Рыночная стоимость форварда – 4 миллиона евро.

Летом он станет свободным агентом.

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