Клаудиньо: «В Бразилии было больше времени для принятия решений. В России футбол более интенсивный»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о различиях между бразильским и российским футболом.

– Российский футбол гораздо более жесткий, чем бразильский?

– Он, конечно, отличается в эту сторону. Дома у меня было больше пространства и времени, чтобы принимать решение. Плюс в России футбол более интенсивный. И это тоже требовало адаптации.

Понятно, что физическая мощь не самая сильная моя сторона. Но по части единоборств в том числе стараюсь прибавлять.