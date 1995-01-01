Клаудиньо: «В Бразилии было больше времени для принятия решений. В России футбол более интенсивный»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о различиях между бразильским и российским футболом.

– Российский футбол гораздо более жесткий, чем бразильский?

– Он, конечно, отличается в эту сторону. Дома у меня было больше пространства и времени, чтобы принимать решение. Плюс в России футбол более интенсивный. И это тоже требовало адаптации.

Понятно, что физическая мощь не самая сильная моя сторона. Но по части единоборств в том числе стараюсь прибавлять.

«Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

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