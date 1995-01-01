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    Клаудиньо: «В Бразилии было больше времени для принятия решений. В России футбол более интенсивный»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о различиях между бразильским и российским футболом.

    – Российский футбол гораздо более жесткий, чем бразильский?

    – Он, конечно, отличается в эту сторону. Дома у меня было больше пространства и времени, чтобы принимать решение. Плюс в России футбол более интенсивный. И это тоже требовало адаптации.

    Понятно, что физическая мощь не самая сильная моя сторона. Но по части единоборств в том числе стараюсь прибавлять.

    • «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

    Клаудиньо: «В декабрьском матче с «Динамо» был самый жуткий холод в моей жизни!»

    Клаудиньо – о «Зените»: «Достойно выступили в ЛЧ и настроены финишировать с трофеями в руках»

    Клаудиньо: «Малком сказал в Токио: «Совершишь большую ошибку, если не перейдешь в «Зенит»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      Бомжи - гомики 31 минуту назад

      для тебя, небось, было открытие вчера, что в России карманные судьи свистят, как вам надо, а в Европе судят по нормальным правилам, позволяя единоборства, за которые в вашу сторону в РПЛ свистят, будто вы - примы-балерины, сбитые медведями.
      в Европе нет защищенного судьями бомже-балета с элементами дайвинга от дрочилы

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      Рейтинг: +2324

      acor94 1 час назад

      Ну вообще-то ты с испанцами вчера играл, так что наверно это их футбол интенсивный))

      1
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      Рейтинг: +422

      Жорик секс обжорик > acor94 1 час назад

      Ахаха убил

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