Клаудиньо: «В декабрьском матче с «Динамо» был самый жуткий холод в моей жизни!»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подлился впечатлениями от игры с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ при минусовой температуре.

— Как чувствовали себя в декабрьском матче с «Динамо»?

— На самом деле, когда игра началась, довольно быстро забыл о морозе — нервы, напряжение, накал борьбы взяли свое. Но на разминке подумал, что это самый жуткий холод в моей жизни!

Меня, конечно, предупреждали о таких морозах, но пока сам не прочувствуешь, не поймешь. Хорошо, что на «Газпром Арене» в Петербурге тепло.

«Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

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