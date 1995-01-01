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    Клаудиньо: «В декабрьском матче с «Динамо» был самый жуткий холод в моей жизни!»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подлился впечатлениями от игры с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ при минусовой температуре.

    — Как чувствовали себя в декабрьском матче с «Динамо»?

    — На самом деле, когда игра началась, довольно быстро забыл о морозе — нервы, напряжение, накал борьбы взяли свое. Но на разминке подумал, что это самый жуткий холод в моей жизни!

    Меня, конечно, предупреждали о таких морозах, но пока сам не прочувствуешь, не поймешь. Хорошо, что на «Газпром Арене» в Петербурге тепло.

    • «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

    Клаудиньо: «В Бразилии было больше времени для принятия решений. В России футбол более интенсивный»

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    Клаудиньо: «Малком сказал в Токио: «Совершишь большую ошибку, если не перейдешь в «Зенит»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15601

      paracetamol 1 час назад

      Бегать шибче надобно, тогда мороз нипочём!

      0
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      Рейтинг: +294

      Lipatoff 1 час назад

      Не замёрзни Маугли

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