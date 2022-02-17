Клаудиньо – о «Зените»: «Достойно выступили в ЛЧ и настроены финишировать с трофеями в руках»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о перспективах клуба во второй части сезона.
— Как оцените первые месяцы в «Зените» в целом?
— Мы достойно выступили в Лиге чемпионов, лидируем в чемпионате России, продолжаем борьбу в трех турнирах и настроены финишировать с трофеями в руках.
Если говорить лично обо мне — доволен тем, как прошли эти месяцы. Я приехал сюда, чтобы помогать команде своими действиями на поле, и пока, кажется, мне это удается.
— 9 голов за осень как оцените?
— Для начала это неплохо. Но явно есть куда расти. Тем более процентов на 90-95 уже адаптировался в «Зените».
- «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.
- Сегодня «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы.
Источник: «Матч ТВ»