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    Клаудиньо – о «Зените»: «Достойно выступили в ЛЧ и настроены финишировать с трофеями в руках»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о перспективах клуба во второй части сезона.

    — Как оцените первые месяцы в «Зените» в целом?

    — Мы достойно выступили в Лиге чемпионов, лидируем в чемпионате России, продолжаем борьбу в трех турнирах и настроены финишировать с трофеями в руках.

    Если говорить лично обо мне — доволен тем, как прошли эти месяцы. Я приехал сюда, чтобы помогать команде своими действиями на поле, и пока, кажется, мне это удается.

    — 9 голов за осень как оцените?

    — Для начала это неплохо. Но явно есть куда расти. Тем более процентов на 90-95 уже адаптировался в «Зените».

    • «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.
    • Сегодня «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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