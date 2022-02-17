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  • Клаудиньо – о «Зените»: «Достойно выступили в ЛЧ и настроены финишировать с трофеями в руках»

Клаудиньо – о «Зените»: «Достойно выступили в ЛЧ и настроены финишировать с трофеями в руках»

17 февраля 2022, 16:45
7

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о перспективах клуба во второй части сезона.

— Как оцените первые месяцы в «Зените» в целом?

— Мы достойно выступили в Лиге чемпионов, лидируем в чемпионате России, продолжаем борьбу в трех турнирах и настроены финишировать с трофеями в руках.

Если говорить лично обо мне — доволен тем, как прошли эти месяцы. Я приехал сюда, чтобы помогать команде своими действиями на поле, и пока, кажется, мне это удается.

— 9 голов за осень как оцените?

— Для начала это неплохо. Но явно есть куда расти. Тем более процентов на 90-95 уже адаптировался в «Зените».

  • «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
  • В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.
  • Сегодня «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыках Лиги Европы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (7)
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Сильвербой
1645108106
️️️
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portero
1645108638
Ну мажор Клаудиньо, пока ничего Зенит не достиг, удачного выступления в ЛЧ, тоже не заметил....
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Hektor 84
1645109268
А в чем успех то? 1 победа 2 ничьи с натяжкой, в одной из них судья вытянул и три безвольных поражения.
Ответить
waizz
1645112447
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Ответить
SMITHI
1645112577
Уххаахахах. Достоинство это точно не про Бзенит.
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Иван Петров 1986
1645115290
Высказывания настоящего бомжа.
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Axe111
1645122583
Достойно клоунов
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