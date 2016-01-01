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    Клаудиньо: «Малком сказал в Токио: «Совершишь большую ошибку, если не перейдешь в «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о разговоре с одноклубником Малкомом во время летней Олимпиады в Токио.

    — Правда ли, что на Олимпиаде в Токио Малком сказал вам: «Если не перейдешь в «Зенит», то совершишь очень большую ошибку».

    — Да. Конечно, он хотел, чтобы я пришел в «Зенит». Произнес про него очень много добрых слов и добавил: «Подумай серьезно».

    — Все ли в «Зените» и России совпало с тем, что рассказывал Малком?

    — Да, конечно. Особенно в той части, которая касается холода! Он сказал — возьми все теплые вещи, что у тебя есть. Но этого все равно оказалось недостаточно и пришлось покупать их в России заново.

    Ведь что такое зимняя одежда в Бразилии — по сути, тренировочный костюм или болоньевая куртка. Этого там вполне хватает.

    • Малком и Клаудиньо выиграли олимпийский футбольный турнир в Токио в составе сборной Бразилии.
    • «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +797

      Дубина 55 минут назад

      Как в помойке этим игрочишкам ни кто ни где плаить не будет! Точно ошибка)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12211

      Fusballer 1 час назад

      Малком знает, что такого бабла за игру на расслабоне никто платить не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      petlyra 2 часа назад

      «Если не перейдешь в «Зенит», то совершишь очень большую ошибку».
      Где ты еще такое бабло срубишь

      2
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