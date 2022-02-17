Клаудиньо: «Малком сказал в Токио: «Совершишь большую ошибку, если не перейдешь в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о разговоре с одноклубником Малкомом во время летней Олимпиады в Токио.
— Правда ли, что на Олимпиаде в Токио Малком сказал вам: «Если не перейдешь в «Зенит», то совершишь очень большую ошибку».
— Да. Конечно, он хотел, чтобы я пришел в «Зенит». Произнес про него очень много добрых слов и добавил: «Подумай серьезно».
— Все ли в «Зените» и России совпало с тем, что рассказывал Малком?
— Да, конечно. Особенно в той части, которая касается холода! Он сказал — возьми все теплые вещи, что у тебя есть. Но этого все равно оказалось недостаточно и пришлось покупать их в России заново.
Ведь что такое зимняя одежда в Бразилии — по сути, тренировочный костюм или болоньевая куртка. Этого там вполне хватает.
- Малком и Клаудиньо выиграли олимпийский футбольный турнир в Токио в составе сборной Бразилии.
- «Зенит» купил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне бразилец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»