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    Клаудиньо – о разгроме «Спартака»: «Купил футболку с «7:1» и гулял в ней в отпуске»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о наиболее запомнившихся матчах первой части сезона.

    — Назовите топ-3 матча «Зенита» осенью?

    — Первый, это, конечно, 7:1 со «Спартаком». Потом 3:3 с «Челси» и 4:1 с «Динамо». Кстати, футболку с «7:1» на груди, которую выпустили после той игры, не только купил, но и потом гулял в ней в Бразилии во время отпуска.

    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
    • «Зенит» распродал первый тираж футболок «7:1» за два часа.

    «Малком никак не участвовал в переходе»: агент подтвердил слова Семака о трансфере Клаудиньо

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5454

      Давид59 32 секунды назад

      Вчера на МатчТВ как раз эту игру показывали. Не отказал себе в удовольствии ещё раз посмотреть. (Ещё раз приношу соболезнования болельщикам Спартака)

      0
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      Рейтинг: +1291

      Форвард 79 14 минут назад

      В Бразилии ему не наваляли?
      Кто там знает про Зенит и Спартак, а вот ЧМ в 2014 все помнят))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13090

      Barmaleushka 27 минут назад

      Чьи то пердаки делают громко пук-пук , бдыжь-бдыжь и трррррррррррррр.

      2
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      ...
      Рейтинг: +765

      Каменный стояк > Barmaleushka 54 секунды назад

      Ты опять обделался что ли?! Таблеточки пей, Бармалей - обосрулей))))

      0
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      Рейтинг: +28124

      silver29 37 минут назад

      Надеюсь у него хватило смелости сказать, что выступает в России он за сборную бомжей.

      3
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      Рейтинг: +12894

      NewLife 38 минут назад

      Чем бы дитя не тешилось. Будешь в Европе, где синит знают лучше, чем в Бразилии, сможешь прикупить целый ворох футболок, не столь радостных для бомжеидиотов. Отдельно о дебилоидах на срач тв - бесит, что эта заказуха идет в том числе и за мои налоги.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4291

      neim 39 минут назад

      Я сначала подумал, что этот комикадзе, в этой футболке, по Москве ходил ))) .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4253

      Бомбардиръ 42 минуты назад

      И в Бразилии узнали о существовании хрюшек... Чем не реклама?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9571

      Alekxei Z. 49 минут назад

      Е..нько, кому интересен твой Зенит в Бразилии ?

      3
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      Рейтинг: +6565

      R_a_i_n > Alekxei Z. 42 минуты назад

      Он в России то за пределами Питер на фик ни кому не нужен)))

      0
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      Рейтинг: +736

      jet andy > Alekxei Z. 26 минут назад

      Это ваш Спартачок никому не интересен в остальном мире. А за Зенитом в Бразилии следят со времен Халка.

      2
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      Рейтинг: +9571

      Alekxei Z. > jet andy 6 минут назад

      Ага, это вам Халк сказал ?
      Теперь наверно там и за Китаем следят , помнится ваша легенда и там засветился...
      Наивный мудак !!!

      0
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      Рейтинг: +6565

      R_a_i_n 57 минут назад

      Ничего. Скоро тебе Зюба футболку со своим кутаком подарит. Будешь в новой футболке ходить.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12192

      Fusballer 1 час назад

      Вот же ушлёпок бомжатский.

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