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  • Клаудиньо – о разгроме «Спартака»: «Купил футболку с «7:1» и гулял в ней в отпуске»

Клаудиньо – о разгроме «Спартака»: «Купил футболку с «7:1» и гулял в ней в отпуске»

17 февраля 2022, 13:18
36

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о наиболее запомнившихся матчах первой части сезона.

— Назовите топ-3 матча «Зенита» осенью?

— Первый, это, конечно, 7:1 со «Спартаком». Потом 3:3 с «Челси» и 4:1 с «Динамо». Кстати, футболку с «7:1» на груди, которую выпустили после той игры, не только купил, но и потом гулял в ней в Бразилии во время отпуска.

  • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
  • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
  • «Зенит» распродал первый тираж футболок «7:1» за два часа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Клаудиньо
Комментарии (36)
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Fusballer
1645093242
Вот же ушлёпок бомжатский.
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R_a_i_n
1645093671
Ничего. Скоро тебе Зюба футболку со своим кутаком подарит. Будешь в новой футболке ходить.
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NewLife
1645094822
Чем бы дитя не тешилось. Будешь в Европе, где синит знают лучше, чем в Бразилии, сможешь прикупить целый ворох футболок, не столь радостных для бомжеидиотов. Отдельно о дебилоидах на срач тв - бесит, что эта заказуха идет в том числе и за мои налоги.
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Форвард 79
1645096286
В Бразилии ему не наваляли? Кто там знает про Зенит и Спартак, а вот ЧМ в 2014 все помнят))
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oyabun
1645105139
Как то стрёмно так своё скудоумие на публику выставлять, а Клаудиньо? Хороший футболист не обязательно умный. В данном случае истина эта только подтверждается.
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Форвард 79
1645105962
Скоро Зенит будет зарплату майками выдавать)))
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Иван Петров 1986
1645107138
Ну вот - теперь и стал настоящим бомжом.
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Sergey9999
1645107250
Типо Бразилия проиграла Германии 7:1
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Hektor 84
1645108267
После позора бзянита в игре с Бетисом купи еще одну))
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BuenosArgentina
1645113381
Давай Бетису сегодня наколотим 7 !
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