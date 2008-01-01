Клаудиньо – о разгроме «Спартака»: «Купил футболку с «7:1» и гулял в ней в отпуске»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о наиболее запомнившихся матчах первой части сезона.

— Назовите топ-3 матча «Зенита» осенью?

— Первый, это, конечно, 7:1 со «Спартаком». Потом 3:3 с «Челси» и 4:1 с «Динамо». Кстати, футболку с «7:1» на груди, которую выпустили после той игры, не только купил, но и потом гулял в ней в Бразилии во время отпуска.

1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.

Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.

«Зенит» распродал первый тираж футболок «7:1» за два часа.

«Малком никак не участвовал в переходе»: агент подтвердил слова Семака о трансфере Клаудиньо

Семак – об участии Малкома в трансфере Клаудиньо: «Это легенда»

Семак: «Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов. За Клаудиньо заплатили столько же»