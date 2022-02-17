Клаудиньо – о разгроме «Спартака»: «Купил футболку с «7:1» и гулял в ней в отпуске»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о наиболее запомнившихся матчах первой части сезона.

— Назовите топ-3 матча «Зенита» осенью?

— Первый, это, конечно, 7:1 со «Спартаком». Потом 3:3 с «Челси» и 4:1 с «Динамо». Кстати, футболку с «7:1» на груди, которую выпустили после той игры, не только купил, но и потом гулял в ней в Бразилии во время отпуска.