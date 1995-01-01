У Салаха 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Роналду и Левандовски

А как же золотомячныи мальчик?
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил «Интеру» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Египтянин отличился 33 раза в 50 играх за «Ливерпуль» в ЛЧ.
Только два футболиста в истории турнира имели больше голов в первых 50 матчах за один клуб:
- Криштиану Роналду (51 гол, «Реал»);
- Роберт Левандовски (36, «Бавария»).
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«Бавария» впервые за 23 матча не выиграла в ЛЧ с Левандовски в составе
Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду
«Бавария» продлила рекордную серию без поражений в гостевых матчах ЛЧ