У Салаха 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Роналду и Левандовски

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил «Интеру» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Египтянин отличился 33 раза в 50 играх за «Ливерпуль» в ЛЧ.

Только два футболиста в истории турнира имели больше голов в первых 50 матчах за один клуб:

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