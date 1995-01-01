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    У Салаха 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Роналду и Левандовски

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил «Интеру» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Египтянин отличился 33 раза в 50 играх за «Ливерпуль» в ЛЧ.

    Только два футболиста в истории турнира имели больше голов в первых 50 матчах за один клуб:

    Смотрите матчи ЛЧ и получите фрибет 2000

    «Бавария» впервые за 23 матча не выиграла в ЛЧ с Левандовски в составе

    Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

    «Бавария» продлила рекордную серию без поражений в гостевых матчах ЛЧ

    Источник: Opta

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1019

      Cubinec1989 1 час назад

      А как же золотомячныи мальчик?

      0
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      Рейтинг: +10

      fdgdfg 1 час назад

      Всем привет! Я честно такого еще не видел.
      Где то месяц назад нашел сайт прогнозов на футбол, заходит 8 из 10 но прикол в том, что если ставка не заходит вам компенсируют 30% от проигрыша и дают бесплатную замену.
      30% карл, то есть, даже если и проиграешь одну две ставки, тебе возвращают 30% суммы на твою карту. Где вы такое видели? Вот и я нигде! Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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      Рейтинг: +15572

      paracetamol 2 часа назад

      Неплохо вчера Ливер макаронников отбарабанил. Два удара в ворота, два гола. И Салах молодец, не промазал как Азмун наш каждый второй удар!

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      Рейтинг: +6560

      R_a_i_n 2 часа назад

      Достойное трио!

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      Рейтинг: +791

      Дубина 2 часа назад

      А у Моськи сколько?????

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