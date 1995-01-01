Каземиро и Менди пропустят ответный матч с «ПСЖ» из-за перебора желтых

«ПСЖ» и «Реал» играют вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, второй тайм).

Футболисты мадридского клуба Каземиро и Ферлан Менди получили предупреждения. Из-за перебора желтых карточек они не сыграют с «ПСЖ» в ответном матче.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Париже.

Ответная игра состоится 9 марта.

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