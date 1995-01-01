Месси не забил пенальти в матче с «Реалом»

На такое просто стыдно смотреть.
«ПСЖ» и «Реал» играют вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, второй тайм).
Нападающий парижан Лионель Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте. Удар аргентинца отразил Тибо Куртуа.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Ответная игра состоится 9 марта.
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