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    Месси не забил пенальти в матче с «Реалом»

    «ПСЖ» и «Реал» играют вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, второй тайм).

    Нападающий парижан Лионель Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте. Удар аргентинца отразил Тибо Куртуа.

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    Месси не может забить «Реалу» 8 матчей подряд. Последний гол – в мае 2018-го

    Куртуа отбил третий пенальти подряд. Сегодня ему не забил Месси

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13952

      житель СПб 32 минуты назад

      На такое просто стыдно смотреть.

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      Рейтинг: +256

      svetekanet 36 минут назад

      Месси на расслабоне - следующий ЗМ ведь никуда не денется.

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      Рейтинг: +90

      гууд 41 минуту назад

      срооочно!!! срооочно!!! где этот ЗМ??? отдайте этому феномену...

      2
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      Рейтинг: +79

      Sergicious 50 минут назад

      Поставил мяч на точку, пощурился, покривлялся и промазал.

      1
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      Рейтинг: +432

      Demgel 57 минут назад

      Позорище............забирай свой ЗМ и завязывай с игрой.

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      Рейтинг: +26432

      Боцман59rus 1 час назад

      _как пришло, так и ушло.
      другими словами нахера просмотры нужны, чтоб такое ставить))

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