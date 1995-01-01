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    Президент «ПСЖ»: «Неймар будет в запасе в матче с «Реалом», но ему уже гораздо лучше»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что нападающий Неймар начнет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» на скамейке запасных.

    «Сегодня Неймар будет в запасе, но он чувствует себя гораздо лучше», – сказал Аль-Хелайфи.

    Бразилец из-за травмы не играл с 28 ноября.

    • «ПСЖ» примет «Реал» сегодня. Начало – в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • В этом сезоне Неймар забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: RMC Sport

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