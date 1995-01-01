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    Где смотреть «ПСЖ» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 15 февраля

    «ПСЖ» и «Реал» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».

    Встречу можно посмотреть на «Матч ТВ», начало – в 23:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Неймар может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

    Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

    Бензема и Менди выйдут в старте «Реала» в матче с «ПСЖ». Они не играли почти месяц

    Источник: «Бомбардир»

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