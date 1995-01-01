Где смотреть «ПСЖ» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 15 февраля

«ПСЖ» и «Реал» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
Встречу можно посмотреть на «Матч ТВ», начало – в 23:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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