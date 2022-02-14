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    Депай не сыграет с «Наполи» и «Валенсией». Он пропустил уже более месяца

    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не поможет команде в ближайших матчах.

    По информации Marca, голландец точно пропустит игры против «Наполи» (17 февраля) и «Валенсии» (20 февраля).

    Возможно, 28-летний футболист успеет восстановиться к ответной встрече с неаполитанцами (24 февраля).

    • Депай восстанавливается после мышечной травмы.
    • Он не играет с 12 января.
    • В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

    «Наполи» интересуется Депаем

    Люк де Йонг покинет «Барсу» в январе. Депай уйдет летом (AS)

    «Барса» не будет включать Депая или Дембеле в сделку по Морате (Фабрицио Романо)

    Источник: Marca

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