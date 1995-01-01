Бензема и Менди выйдут в старте «Реала» в матче с «ПСЖ». Они не играли почти месяц

Футболисты «Реала» Карим Бензема и Ферлан Менди смогут сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
По информации RMC Sport, оба футболиста полностью восстановились после травм и сегодня выйдут в стартовом составе.
Бензема и Менди не играли с 23 января из-за мышечных повреждений.
- «ПСЖ» примет «Реал» сегодня в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.
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