Бензема и Менди выйдут в старте «Реала» в матче с «ПСЖ». Они не играли почти месяц

Футболисты «Реала» Карим Бензема и Ферлан Менди смогут сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

По информации RMC Sport, оба футболиста полностью восстановились после травм и сегодня выйдут в стартовом составе.

Бензема и Менди не играли с 23 января из-за мышечных повреждений.

«ПСЖ» примет «Реал» сегодня в 23:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.

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