Бензема – о Месси: «Сегодня в нашем противостоянии будет новая глава»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о футболистах «ПСЖ» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Сыграть против Мбаппе будет очень увлекательно. Месси? Это невероятный футболист, люди всегда от него ждут голов, и я неоднократно видел своими глазами, на что он способен. Сегодня в нашем противостоянии будет новая глава.
Неймар – тоже топовый игрок. Не знаю, будет ли он полностью готов выйти на поле, но для «ПСЖ» его возвращение в строй – прекрасная новость», – сказал Бензема.
- «ПСЖ» примет «Реал» сегодня в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.
Источник: сайт УЕФА