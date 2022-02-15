Бензема – о Месси: «Сегодня в нашем противостоянии будет новая глава»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о футболистах «ПСЖ» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сыграть против Мбаппе будет очень увлекательно. Месси? Это невероятный футболист, люди всегда от него ждут голов, и я неоднократно видел своими глазами, на что он способен. Сегодня в нашем противостоянии будет новая глава.

Неймар – тоже топовый игрок. Не знаю, будет ли он полностью готов выйти на поле, но для «ПСЖ» его возвращение в строй – прекрасная новость», – сказал Бензема.