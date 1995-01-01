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    Бензема – о Месси: «Сегодня в нашем противостоянии будет новая глава»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о футболистах «ПСЖ» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Сыграть против Мбаппе будет очень увлекательно. Месси? Это невероятный футболист, люди всегда от него ждут голов, и я неоднократно видел своими глазами, на что он способен. Сегодня в нашем противостоянии будет новая глава.

    Неймар – тоже топовый игрок. Не знаю, будет ли он полностью готов выйти на поле, но для «ПСЖ» его возвращение в строй – прекрасная новость», – сказал Бензема.

    Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

    Бензема и Менди выйдут в старте «Реала» в матче с «ПСЖ». Они не играли почти месяц

    Почеттино: «В паре «ПСЖ» – «Реал» нет фаворита. Мы не собирается играть роль аутсайдера»

    Источник: сайт УЕФА

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