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    Полиция подозревает Пикфорда в участии в массовой драке в пабе

    Полиция подозревает вратаря сборной Англии и «Эвертона» Джордана Пикфорда в участии в массовой драке в одном из пабов пригорода Ньюкасла.

    По информации Daily Mail со ссылкой на показания свидетелей, инцидент случился после того, как посетители паба начали шутить над короткими руками 27-летнего голкипера.

    Друзья футболиста пришли в ярость и сломали нос одному посетителю, а другому разбили телефон. Пикфорд с друзьями успели покинуть заведение до приезда полиции.

    «Эвертон» от официальных комментарий отказался.

    • Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года.
    • В текущем сезоне он пропустил 36 голов в 22 матчах.

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    Источник: Daily Mail

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