Полиция подозревает Пикфорда в участии в массовой драке в пабе

Полиция подозревает вратаря сборной Англии и «Эвертона» Джордана Пикфорда в участии в массовой драке в одном из пабов пригорода Ньюкасла.
По информации Daily Mail со ссылкой на показания свидетелей, инцидент случился после того, как посетители паба начали шутить над короткими руками 27-летнего голкипера.
Друзья футболиста пришли в ярость и сломали нос одному посетителю, а другому разбили телефон. Пикфорд с друзьями успели покинуть заведение до приезда полиции.
«Эвертон» от официальных комментарий отказался.
- Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года.
- В текущем сезоне он пропустил 36 голов в 22 матчах.
Источник: Daily Mail