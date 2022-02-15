Полиция подозревает Пикфорда в участии в массовой драке в пабе

Полиция подозревает вратаря сборной Англии и «Эвертона» Джордана Пикфорда в участии в массовой драке в одном из пабов пригорода Ньюкасла.

По информации Daily Mail со ссылкой на показания свидетелей, инцидент случился после того, как посетители паба начали шутить над короткими руками 27-летнего голкипера.

Друзья футболиста пришли в ярость и сломали нос одному посетителю, а другому разбили телефон. Пикфорд с друзьями успели покинуть заведение до приезда полиции.

«Эвертон» от официальных комментарий отказался.