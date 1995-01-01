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    Серия А. «Фиорентина» без Кокорина победила «Специю», забив на 89-й минуте

    В 25-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» на выезде обыграла «Специю» со счетом 2:1.

    Победный гол на 89-й минуте забил Софиан Амрабат.

    Российский форвард Александр Кокорин пропускал матч из-за повреждения.

    Италия. Серия А. 25-й тур

    Специя – Фиорентина – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пентек, 42; 1:1 – Агудело, 74; 1:2 – Амрабат, 89.

    Нереализованный пенальти: нет – Пентек, 16.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    «Фиорентина» – о повреждении Кокорина: «Вряд ли у него что-то серьезное. Завтра будут тесты»

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    Источник: «Бомбардир»

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