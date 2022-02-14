Пепе грозит дисквалификация до двух лет. Он ударил директора «Спортинга»

Защитника «Порту» Пепе могут отстранить от футбола на длительный срок.

По окончании матча против «Спортинга» (2:2) он ударил директора лиссабонского клуба.

За это футболисту грозит дисквалификация на срок от двух месяцев до двух лет.

«Порту» лидирует в чемпионате Португалии после 22 туров.

26 февраля Пепе исполнится 39 лет.

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