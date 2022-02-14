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    Пепе грозит дисквалификация до двух лет. Он ударил директора «Спортинга»

    Защитника «Порту» Пепе могут отстранить от футбола на длительный срок.

    По окончании матча против «Спортинга» (2:2) он ударил директора лиссабонского клуба.

    За это футболисту грозит дисквалификация на срок от двух месяцев до двух лет.

    • «Порту» лидирует в чемпионате Португалии после 22 туров.
    • 26 февраля Пепе исполнится 39 лет.

    Пепе и Мхитарян подрались в товарищеском матче

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    Источник: A Bola

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    14.02.2022 23:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10967

      playsh 1 час назад

      Взрослый уже дядя,38 лет,а ума не нажил.Настоящая ф.и.о. Кеплер Феррейра,а погоняло Пепе.Хороший защитник.Теперь на пенсию.Зачем?

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      Рейтинг: +2125

      СуперПАВ9 1 час назад

      Пусть лучше роналлу дисквалят

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