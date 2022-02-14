Пепе грозит дисквалификация до двух лет. Он ударил директора «Спортинга»

Взрослый уже дядя,38 лет,а ума не нажил.Настоящая ф.и.о. Кеплер Феррейра,а погоняло Пепе.Хороший защитник.Теперь на пенсию.Зачем?
Защитника «Порту» Пепе могут отстранить от футбола на длительный срок.
По окончании матча против «Спортинга» (2:2) он ударил директора лиссабонского клуба.
За это футболисту грозит дисквалификация на срок от двух месяцев до двух лет.
- «Порту» лидирует в чемпионате Португалии после 22 туров.
- 26 февраля Пепе исполнится 39 лет.
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