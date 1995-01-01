«Ференцварош» Черчесова подписал бразильского форварда Маркиньоса

«Ференцварош» объявил о переходе нападающего «Атлетико Минейро» Маркиньоса.
Сумма трансфера и детали личного контракта пока не разглашаются.
- Рыночная стоимость бразильца – 3,8 миллиона евро.
- 22-летний Маркиньос забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 34 матчах за «Атлетико Минейро».
- «Ференцварош» тренирует россиянин Станислав Черчесов.
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