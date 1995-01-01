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    «Ференцварош» Черчесова подписал бразильского форварда Маркиньоса

    «Ференцварош» объявил о переходе нападающего «Атлетико Минейро» Маркиньоса.

    Сумма трансфера и детали личного контракта пока не разглашаются.

    • Рыночная стоимость бразильца – 3,8 миллиона евро.
    • 22-летний Маркиньос забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 34 матчах за «Атлетико Минейро».
    • «Ференцварош» тренирует россиянин Станислав Черчесов.

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    Источник: инстаграм «Ференцвароша»

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