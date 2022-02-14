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    Роналду считает, что Рангник – не уровень для «МЮ». Он критикует методы немца (AS)

    Нападающий Криштиану Роналду недоволен работой Ральфа Рангника в «МЮ».

    По информации AS, португалец считает, что у Рангника нет достаточного уровня, чтобы тренировать английский клуб. Он критикует методы 63-летнего немца, который недоволен игрой португальца.

    У Рангника нет поддержки авторитетных футболистов в раздевалке «МЮ».

    • Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его антирекорд.
    • 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
    • Рангник принял «МЮ» осенью.

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    Роналду не уйдет из «МЮ» из-за разногласий с Рангником. Летом у клуба будет новый тренер (AS)

    Рангник посоветовал «МЮ» купить Нкунку у «Лейпцига» на замену Погба (ESPN)

    Скоулз: «Мне жаль Рангника. Игроки либо не могут, либо не хотят выполнить его план»

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +609

      life85 44 секунды назад

      Роналду тоже не уровень МЮ !

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      Рейтинг: +14669

      KLIM777 23 минуты назад

      Рахиг обокакивается уже по полной

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      Рейтинг: +374

      the teacher 37 минут назад

      Роналду считает, да так блать все считают )))

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      Рейтинг: +1046

      Vitaga 53 минуты назад

      рангник даже не уровень Локо

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