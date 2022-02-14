Роналду считает, что Рангник – не уровень для «МЮ». Он критикует методы немца (AS)

Нападающий Криштиану Роналду недоволен работой Ральфа Рангника в «МЮ».

По информации AS, португалец считает, что у Рангника нет достаточного уровня, чтобы тренировать английский клуб. Он критикует методы 63-летнего немца, который недоволен игрой португальца.

У Рангника нет поддержки авторитетных футболистов в раздевалке «МЮ».

Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его антирекорд.

5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.

Рангник принял «МЮ» осенью.

Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

Роналду не уйдет из «МЮ» из-за разногласий с Рангником. Летом у клуба будет новый тренер (AS)

Рангник посоветовал «МЮ» купить Нкунку у «Лейпцига» на замену Погба (ESPN)

Скоулз: «Мне жаль Рангника. Игроки либо не могут, либо не хотят выполнить его план»