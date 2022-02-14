Примера. «Барселона» на 96-й минуте спасла ничью в игре с «Эспаньолом», в матче 2 удаления

«Эспаньол» в 24-м туре чемпионата Испании сыграл вничью с «Барселоной» в дерби. У хозяев оба гола организовали Рауль де Томас и Серхи Дардер.

Ничью гостям на 90+6 минуте принес Люк де Йонг.

«Барселона» осталась на пятом месте. «Эспаньол» занимает 13-е место.

«Эспаньол» довел серию без побед до шести матчей.

У «Эспаньола» отыграл 61 минуту и получил желтую карточку арендованный у «Краснодара» Тонни Вилена.

«Барселона» не проигрывает в гостевых дерби Примеры с 2007 года.

Испания. Примера. 24-й тур

Эспаньол – Барселона – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Педри, 2; 1:1 – Дардер, 40; 2:1 – де Томас, 64; 2:2 – де Йонг, 90+6.

Удаления: Меламед, 90+3 (вторая ж.к.) – Пике, 90+2 (вторая ж.к.).

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