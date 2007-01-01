Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Примера. «Барселона» на 96-й минуте спасла ничью в игре с «Эспаньолом», в матче 2 удаления

    «Эспаньол» в 24-м туре чемпионата Испании сыграл вничью с «Барселоной» в дерби. У хозяев оба гола организовали Рауль де Томас и Серхи Дардер.

    Ничью гостям на 90+6 минуте принес Люк де Йонг.

    «Барселона» осталась на пятом месте. «Эспаньол» занимает 13-е место.

    «Эспаньол» довел серию без побед до шести матчей.

    У «Эспаньола» отыграл 61 минуту и получил желтую карточку арендованный у «Краснодара» Тонни Вилена.

    «Барселона» не проигрывает в гостевых дерби Примеры с 2007 года.

    Испания. Примера. 24-й тур

    Эспаньол – Барселона – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Педри, 2; 1:1 – Дардер, 40; 2:1 – де Томас, 64; 2:2 – де Йонг, 90+6.

    Удаления: Меламед, 90+3 (вторая ж.к.) – Пике, 90+2 (вторая ж.к.).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Примера. «Реал Сосьедад» победил «Гранаду» и догнал «Барселону»

    «Барселона» планирует заплатить за Фекира 60 миллионов

    Примера. «Атлетико» в меньшинстве вырвал победу над «Хетафе» (4:3) и опередил «Барселону»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +274

      Lipatoff 30 минут назад

      Украсили воскресенье... матч отличный... Эспаньол показал волю

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94025
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru