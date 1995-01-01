Берарди – 1-й игрок сезона топ-5 лиг с 10+10 по системе «гол+пас»

а как же меси? и всеми любимый лева?
Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди достиг двухзначных отметок как по числу голов в сезоне Серии А, так и по числу ассистов. Он стал первым таким футболистом среди топ-5 лиг Европы.
У Берарди десять голов и столько же результативных пасов.
- Накануне в матче с «Ромой» (2:2) Берарди сделал голевой пас.
- 27-летний Берарди всю карьеру проводит в «Сассуоло».
- «Сассуоло» идет в Серии А 12-м.
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