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    Берарди – 1-й игрок сезона топ-5 лиг с 10+10 по системе «гол+пас»

    Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди достиг двухзначных отметок как по числу голов в сезоне Серии А, так и по числу ассистов. Он стал первым таким футболистом среди топ-5 лиг Европы.

    У Берарди десять голов и столько же результативных пасов.

    • Накануне в матче с «Ромой» (2:2) Берарди сделал голевой пас.
    • 27-летний Берарди всю карьеру проводит в «Сассуоло».
    • «Сассуоло» идет в Серии А 12-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4485

      FENIX-SL 1 час назад

      а как же меси? и всеми любимый лева?

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