Берарди – 1-й игрок сезона топ-5 лиг с 10+10 по системе «гол+пас»

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди достиг двухзначных отметок как по числу голов в сезоне Серии А, так и по числу ассистов. Он стал первым таким футболистом среди топ-5 лиг Европы.

У Берарди десять голов и столько же результативных пасов.

Накануне в матче с «Ромой» (2:2) Берарди сделал голевой пас.

27-летний Берарди всю карьеру проводит в «Сассуоло».

«Сассуоло» идет в Серии А 12-м.

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